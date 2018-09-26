Олександрійський спортсмен – призер Всеукраїнських змагань з картингу

23 вересня були підведені підсумки фіналу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з картингу (ІV ранг), відкритий чемпіонат ТСО України, кубок командувача сухопутних військ Збройних Сил України з картингу, що пройшов у м. Києві.

З різних регіонів України на змагання з`їхався 101 спортсмен.

Вихованець Будинку дитячої та юнацької творчості Севастяненко Владислав, змагався за наше місто і виступив у класах «Кадет» та «Популярний-Ю».

Олександрійський спортсмен отримав призове ІІІ місце у класі «Кадети» та був нагороджений грамотами і медалями.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.