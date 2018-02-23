Олександрійський район серед перших по виділенню землі учасникам АТО

Від часу запровадження ініціативи Урядом на сьогодні у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 7150 земельних ділянок. Крім цього проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею майже 13,4 тисяч гектарів. Повідомляє Голос громади з посиланням на ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Найбільшу кількість земельних ділянок військовим надали у Олександрійському районі – 427 земельних ділянок загальною площею в 845 га. В Новомиргородському (820 – площею 1,6 тис. га), Кіровоградському (804 – площею 1,4 тис. га), Знам’янському (515 – площею 975,8 га), Олександрівському (472 – 919,7 га), Олександрійському (427 – 845,5 га), Маловисківському (335 – майже 600 га) районах.

Загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 9627 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею майже 18 тисяч гектарів.

Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському (1067), Новомиргородському (975), Знам’янському (798), Олександрійському (722), Олександрівському (703), Маловисківському (498) районах Кіровоградщини.