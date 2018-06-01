На Кіровоградщині 7525 земельних ділянок учасникам антитерористичної операції вже передано у фактично власність повністю завершивши процес оформлення, а проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею майже 14,08 тис. гектара. Повідомляє Голос громади з посиланням на ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Найбільшу кількість земельних наділів надано у Новомиргородському, Кіровоградському, Знам’янському та Олександрійському районах. Зокрема для Олександрійщини цей показник становить 533 ділянки загальною площею понад 1,053 тис.га.

Не пасе задніх наш район і по наданим дозволам на розроблення земельної документації учасника АТО на земельні ділянки. Так, найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському – 1127, Новомиргородському – 1273, Знам’янському – 817, Олександрівському – 724, Олександрійському – 766 районах Кіровоградщини.