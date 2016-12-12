Олександрійський район в лідерах по кількості дозволів на розробку земельної документації для учасників АТО

На сьогодні на Кіровоградщині учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 7618 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. По завершенні процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею понад 14026 гектарів. Про це інформує Головне Управління держгеокадастру в Кіровоградській області.

Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському (895), Новомиргородському (829), Знам’янському (515) та Олександрійському (482) районах Кіровоградщини.

Наразі у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 4116 земельних ділянок.