Олександрійський район в лідерах по кількості дозволів на розробку земельної документації для учасників АТО

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На сьогодні на Кіровоградщині учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 7618 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. По завершенні процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею понад 14026 гектарів. Про це інформує Головне Управління держгеокадастру в Кіровоградській області.

Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському (895), Новомиргородському (829), Знам’янському (515) та Олександрійському (482)  районах Кіровоградщини.

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Наразі у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 4116 земельних ділянок.

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