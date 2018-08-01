Олександрійський район вже зареєструвався в Національній Службі Здоров’я

В цю п’ятницю завершується строк реєстрації закладів «Центрів первинної медико-санітарної допомоги» у комунальні некомерційні підприємства». Центр Олександрійського району вже пройшли цю реєстрацію. Про це повідомив на апаратній нараді заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко.

Решта територій повинна пройти дану процедуру до п’ятниці, а інакше вони будуть позбавлені можливості залучати додаткові кошти в їх функціонування.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

За словами заступника, єдиною територією, яка ще не прийняла рішення про перетворення закладу в комунальне підприємство є місто Світловодськ.

Зазначимо, що Центр медико-санітарної допомоги Олександрійського району змінив свій правовий статус з комунального закладу на комунальне підприємство. Відповідні зміни спочатку підтримали депутати Олександрійської районної ради під час сесії, а вже 30 “нове” комунальне підприємство було зареєстровано.