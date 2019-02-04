Олександрійський район є благополучним щодо захворювання тварин на небезпечні хвороби

Днями Олександрійське районне управління Держпродспоживслужби провело нараду щодо підсумків роботи з епізодичної ситуації серед тварин у 2018 році.

Нарада відбулась за участі першого заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля, головуючим виступив начальник районного управління Станіслав Лум’яник.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держспродспоживслужби в Кіровоградській області.

“Олександрійський район є благополучним щодо захворювання тварин на туберкульоз, лейкоз, сибірку, але загалом епізоотична ситуація залишається контрольованою”, – говорилося під час засідання.

Більш активно обговорювалось питання стосовно заходів боротьби зі сказом. В районі наявна достатня кількість вакцини, тож напрям роботи спрямований на проведення щеплень усього поголів’я котів та собак на Олександрійщині.