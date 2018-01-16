Олександрійський районний “УКРОП” прокоментував дії псевдоукропівців щодо об’єднання громади

Відповідну заяву щодо розповсюдження недостовірної інформації від псевдоактивістів, котрі представляють політичну партію «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» щодо їх негативного відношення до питання об’єднання територіальних громад в Олександрійському районі було опубліковано сьогодні, 16 січня, на офіційній сторінці “УКРОПу“.

“Вказані особи, посилаючись на своє членство в партії та відношення до неї, вводять в оману жителів Олександрійщини, щодо позиції УКРОПу в питанні. Зазначимо, що Олександрійська районна організація політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» підтримує створення Приютівської об’єднаної територіальної громади, Новопразької об’єднаної територіальної громади та взагалі створення ОТГ на території Олександрійського району”, – йдеться в заяві Олександрійської районної організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».

Досить дивно бачити намагання особи чи групи осіб, які хочуть виставити дії УКРОПу в негативному світлі та дезинформують населення щодо справжньої позиції партії в питанні створення ОТГ в Олександрійському районі. Закликаємо всіх, хто стоїть за настільки «низькими» діями зупинитись, а жителів Олександрійщини не піддаватися на провокації та підтримувати процес об’єднання, – прокоментував кореспонденту Голосу Громади голова Олександрійської районної організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Сергій Рудий.