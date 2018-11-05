Олександрійський школяр переміг в Олімпіаді геніїв у США завдяки винаходу виробляти електроенергію з повітря

Десятикласник Самуїл Кругляк завдяки винаходу виробляти енергію з повітря називають українським генієм. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Вісник Переяславщини.

Школяр переміг в національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2015.

Разом з дипломом олександрієць отримав можливість безкоштовно навчатися в одному з вишу США та щомісячну стипендію близько 700 доларів.

Розробкою свого проекту “Отримання електроенергії з атмосфери” Самуїл Кругляк пропонує добувати електроенергію з повітря.

За допомогою штучної іонізованої хмари та електричного поля можна добувати електроенергію і навіть воду.

За підрахунками, один кіловат такої енергії буде коштувати три копійки.

Юнак говорить, що цей винахід побачив уві сні ще два роки назад, але втілити його в життя вдалося тільки зараз завдяки викладачам з Малої академії.