Олександрійський споживач заплатить за все – і за «підігрів» довкілля також

Ось такими фотознімками поділився з «Голосом Громади» один з читачів. На фото – чітко, ніби на білому листі ватману, «прокреслені» підземні трубопроводи централізованого теплопостачання КП «Теплокомуненерго». Не потрібно ніяких паперових планів чи схем, щоб прослідкувати проходження теплотрас від будинку до будинку і магістральних трубопроводів – від кварталу до кварталу: їх видно неозброєним оком по прямолінійних проталинах, які не замерзали навіть у недавні хрещенські морози (саме тоді і зроблені ці знімки). Та й рясні снігопади, які було спричинили неабиякі проблеми з транспортним рухом, засипавши «по саме нікуди» шляхи у місті, не змогли подолати потужну підземну «теплогенерацію»: сніг, як видно на фото, не затримуючись, відразу танув на теплотрасах. В січневі морози на них подекуди утворювалися незамерзаючі калюжки, в сухих місцях залюбки грілися безпритульні собаки і коти, згорнувшись клубочком на прогрітій підземними трубами землі, ніби на печі. А на теплофікаційній камері, наприклад, що поблизу перехрестя вулиць Г.Усика і Братської, взагалі росте «вічнозелена» трава, якій байдужі будь-які морози: тут квадрат землі площею з однокімнатну квартиру також не замерзає ніколи. Лише легкий вранішній іній з`являвся на ній у найбільші морози, і то – ненадовго…

«Знайшли чим здивувати», – скажуть, можливо, наші читачі. І цілком матимуть рацію: такі «термальні» картинки можна бачити скрізь і всюди по місту, практично на кожному кроці: на зелених зонах і проїжджих частинах вулиць, всередині кварталів і між ними.

«А я і не сподівався, що цими знімками відкрию Америку олександрійцям, – каже наш читач. – Але саме це і прикро, що наш теплопостачальник ось так звично для всіх і для себе обігріває не лише нас, споживачів, а й навколишнє середовище – землю, повітря і небо. І ще прикріше стає від побаченого, коли КП ТКЕ у новому опалювальному сезоні виставляє нам, абонентам рахунки, які вже впритул наближаються до трьох тисяч гривень за місяць. Дуже цікаво, яку частину цих гігантських сум нібито за опалення житла складає ось таке «опалення довкілля»? Та ми, споживачі, як завжди, мовчки заплатимо за все – в тому числі і за підігрів неба»…