Олександрійський телефонний «терорист-мінер» може надовго сісти за грати

12 травня о 17-й годині Олександрійський відділ поліції отримав телефонне повідомлення, що територія одного з відомих торгівельних закладів міста замінована і там от-от станеться вибух, повідомляє «Голос Громади» за отриманою з поліції інформацією.

На ноги були підняті наряд поліції та працівники вибухотехнічної групи ГУНП, які негайно прибули на зазначене місце. Обстеження території фахівцями незабаром показало, що будь-яка вибухівка там відсутня, і життю людей, на щастя, ніщо не загрожує.

Але працівники поліції не стали ставити крапку у цій події, а провели належні слідчо-розшукові заходи. І «ниточка» вивела їх на 52-річного олександрійця, який і був автором тривожного повідомлення. Що спонукало цього громадянина далеко не легковажного віку надіслати завідомо неправдиве повідомлення – п`яний жарт, акт своєрідної помсти комусь, чи просто бажання перевірити на дієздатність наші правоохороні органи, покаже слідство. А поки що можна з впевненістю стверджувати: якщо це була звичайна цікавість, то цей громадянин її задовольнив сповна; а якщо жарт, то поліція, очевидно, не до кінця зрозуміла всю глибину такого гумору, оскільки відмовилася сміятися разом із жартівником. Що б там не було, але правоохоронці натомість порушили проти нього кримінальне провадження.

Цілком ймовірно, що в уявного терориста невдовзі може знайтися достатньо часу для нових жартів – на нарах, десь у місцях, «не надто віддалених». Бо стаття 259 (ч.1) Кримінального кодексу України, що свідчитиме проти нього («Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками»), карає за це штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.