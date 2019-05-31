Олександрійський ЦНАП поповнюватиме свій реєстр особистих даних жителів міста і за це багато обіцяє

Рішення про включення актуальних відомостей до «Реєстру громади міста» та надання доступу до нього управлінням дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг (відомим всім, як ЦНАП) ухвалив виконком Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Як повідомлялося свого часу, згадане управління минулого року отримало дозвіл міської влади на формування єдиного реєстру, який містить ряд особистих даних кожного олександрійця. Тепер на черзі дня постало питання про формування актуальних відомостей у «Реєстрі» щодо реєстрації місця проживання, складу осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні за певною адресою та надання довідки з цими відомостями на письмовий та електронний запит.

Простіше кажучи (за поясненням доповідачки з даного питання, начальника управління ДПП та АП Світлани Яременко), формування таких відомостей очолюваною нею службою вб`є відразу декілька зайців: підвищить ефективність надання адміністративних послуг громадян за рахунок інформаційної оперативності, скоротить час на надання цих послуг (наприклад, довідок про склад сім`ї чи місце проживання заявника), зменшить «паперову творчість» за рахунок електронної інформації, підвищить рівень організації надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста тощо, спростивши обмін інформацією між відповідними установами. Зокрема вищезгадана інформація стосуватиметься комунального підприємства «Житлогосп» та управління праці і соціального захисту населення, які отримають повноваження роздруковувати отримані з «Реєстру» актуальні особисті дані громадян з метою виконання своїх функцій.

Як стверджується у даному рішенні виконкому, воно не вступає у протиріччя з законом України «Про захист персональних даних».