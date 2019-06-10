Олександрійський ЦНАП сам себе перевірив і похвалив

У Центрі надання адміністративних послуг м.Олександрії була призначена службова перевірка його діяльності, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне доручення міського голови Степана Цапюка виникло спонтанно на одному з попередніх засідань виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Тоді начальник Центру надання адміністративних послуг Світлана Яременко надавала присутнім на засіданні інформацію по одному з робочих проектів рішень стосовно функцій ЦНАПу (мова йшла про можливість оперативного поповнення електронної бази даних територіальної громади міста – про це розповідав свого часу «Голос Громади»).

Запропонований проект рішення всі схвалили, але разом з тим доповідачка несподівано отримала від слухачів цілий ряд запитань. Зокрема депутати Олександрійської міськради фракції БПП «Солідарність» Віталій Заріцький та Сергій Ракута намагалися звернути увагу Світлани Яременко на головних моментах роботи очолюваної нею структури. Зокрема найбільше запитань викликала у них раціональність побудови робочого режиму установи. Так, за словами депутатів, найінтенсивніший прийом відвідувачів ЦНАПУ спостерігається лише у першій половині робочого дня, що спричинює великі черги і часто громадяни просто не встигають потрапити до потрібного їм кабінету Центру чи отримати талон на його подальше відвідування протягом цього часу. А після обідньої перерви прийом громадян припиняється і працівники ЦНАПУ, за образним висловлюванням С.Ракути, «неквапливо розгулюють коридором з кухонним посудом після обіднього чаювання». Тобто розподіл часів прийому не є зручним для громадян, що суперечить самому принципу діяльності ЦНАПів, адже відсутність черг і економія часу відвідувачів якраз і повинні бути одним з їхніх головних завдань.

Інше питання, озвучене депутатами на виконкомі, також було «хронічним»: за їхніми словами, їм не раз скаржилися виборці міста на не надто ввічливе ставлення до них, як до відвідувачів, з боку окремих посадових осіб ЦНАПу.

У підсумку цих обговорень міський голова С.Цапюк порушив питання про проведення службової перевірки озвучених фактів і розпорядився доповісти про її результати на наступному виконкомі.

І от відведений на перевірку термін сплив і на останньому засіданні повинні були оприлюднитися її висновки. Але…

«Схоже на те, що ніякої перевірки, як такої, проведено не було, – поділився з «Голосом Громади» депутат Сергій Ракута. – На черговому виконкомі знову виступила сама начальник ЦНАП Світлана Яременко, яка старанно зробила детальну доповідь про те, які види послуг надає її управління, скільки громадян воно обслужило, які терміни виконання послуг у ньому тощо. Тобто звичайний формально-статистичний чиновницький звіт і нічого більше: про які-небудь дисциплінарні чи організаційні заходи, проведені у зв`язку з нашим запитом і розпорядженням міського голови взагалі не сказано було ні слова. Звідси виникає підозра, що і надалі у плані поліпшення обслуговування та ввічливості по відношенню до громадян нічого не зміниться. Там, як і раніше – черги і люди продовжують та мабуть, продовжуватимуть нарікати на байдуже ставлення до них керівництва ЦНАП (особливо я наслухався скарг на нечемність заступниці начальника Центру Тетяни Левандовської). Очевидно, такі керівники просто забувають, для чого взагалі придумана їхня служба, посади та професійні і загальнолюдські обов`язки»…