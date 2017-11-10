Олександрійський цукровий завод приймав гостей та дарував солодкі сувеніри

Олександрійський цукровий завод нещодавно відвідали гості з Попельнастівської загальноосвітньої школи. У рамках місячника профорієнтації молоді «Професійні горизонти» для учнів Попельнастівської ЗОШ І – ІІІ ступенів була організована професіографічна екскурсія на одне з найвідоміших підприємств району ТОВ «Олександрійський цукровий завод». Повідомляє Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Зустріла учнів та розповіла про технологічну лінію виробництва цукру, нові запроваджені технології та робітничі професії, які необхідні в даному виробництві інженер-технолог Валентина Гребенюк, закцентувавши увагу школярів на необхідності укомплектування підприємства кваліфікованими робітниками та працівниками інженерно-технічної галузі.

На завершення екскурсії, учні та вчителі отримали солодкі сувеніри (фігурки з жовтого цукру). Так, звичайна екскурсія змогла перевернути уявлення дітей про виробництво та світ професій.