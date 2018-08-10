Олександрійський відділ поліції має 11 посадових вакансій

Сьогодні в Олександрійському відділі Національної поліції відбувся брифінг з приводу оголошення Головним управлінням Нацполіції в Кіровоградській області конкурсу на заміщення службових посад, повідомляє «Голос громади».

Як поінформував представників місцевих ЗМІ начальник міського відділу поліції підполковник Володимир Хвостов, конкурс оголошено з 6 серпня цього року на посади середнього та молодшого складу поліції (всього – 108 вакансій).

Серед них: поліцейський-водій органу охорони поліції (4 вакансії);

поліцейський органу поліції охорони (4 вакансії);

дільничний офіцер поліції (20 вакансій, з них 1 – в Олександрії);

поліцейський сектору реагування патрульної поліції (31 вакансія, з них 1 – в Олександрії);

слідчий (5 вакансій, з них 1 – в Олександрії);

поліцейський ізолятора тимчасового тримання (18 вакансій, з них – 5 в Олександрії);

інспектор-черговий ізолятора тимчасового тримання (6 вакансій, з них 2 – в Олександрії);

поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання (6 вакансій, з них 1- в Олександрії);

помічник чергового (14 вакансій).

Вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18 років;

освіта вища або повна загальна середня в залежності від обраної посади; вільне володіння українською мовою;

знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».

Бажані якості та навички: висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, компетентність, комунікабельність;

неупередженість та порядність;

самостійність, організованість, відповідальність;

наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

вміння аргументовано висловлювати свою думку;

прагнення до розвитку та самовдосконалення;

досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.

Кандидатам пропонується:

Заробітна плата від 7000 до 10000 грн (в залежності від обраної посади після успішного проходження первинної професійної підготовки);

соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством;

професійна підготовка за міжнародними стандартами;

перспектива кар`єрного росту;

можливість підвищення освітнього ступеня вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Завершення прийому документів на вакансії – 27 серпня 2018 р.

Для отримання будь-якої додаткової інформації щодо конкурсів на посади громадяни можуть звертатися за телефонами (050) 383 99 96; (096) 523 10 90 та за електронною адресою nabir.polic.kg@gmail.com

або звернутися до Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області за адресою: м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 49, каб. 301за телефонами (066) 942 03 77, (068) 870 07 91.

Адреса розташування поліцейської комісії та сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських управління кадрового забезпечення ГУНП в Кіровоградській області: м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41.