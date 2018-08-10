Олександрійський відділ поліції має 11 посадових вакансій

Сьогодні в Олександрійському відділі Національної поліції відбувся брифінг з приводу оголошення Головним управлінням Нацполіції в Кіровоградській області конкурсу на заміщення службових посад, повідомляє «Голос громади».
Як поінформував представників місцевих ЗМІ начальник міського відділу поліції підполковник Володимир Хвостов, конкурс оголошено з 6 серпня цього року на посади середнього та молодшого складу поліції (всього – 108 вакансій).
Серед них: поліцейський-водій органу охорони поліції (4 вакансії);
- поліцейський органу поліції охорони (4 вакансії);
- дільничний офіцер поліції (20 вакансій, з них 1 – в Олександрії);
- поліцейський сектору реагування патрульної поліції (31 вакансія, з них 1 – в Олександрії);
- слідчий (5 вакансій, з них 1 – в Олександрії);
- поліцейський ізолятора тимчасового тримання (18 вакансій, з них – 5 в Олександрії);
- інспектор-черговий ізолятора тимчасового тримання (6 вакансій, з них 2 – в Олександрії);
- поліцейський-водій відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання (6 вакансій, з них 1- в Олександрії);
- помічник чергового (14 вакансій).
Вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18 років;
освіта вища або повна загальна середня в залежності від обраної посади; вільне володіння українською мовою;
знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».
Бажані якості та навички: висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, компетентність, комунікабельність;
неупередженість та порядність;
самостійність, організованість, відповідальність;
наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
вміння аргументовано висловлювати свою думку;
прагнення до розвитку та самовдосконалення;
досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.
Кандидатам пропонується:
Заробітна плата від 7000 до 10000 грн (в залежності від обраної посади після успішного проходження первинної професійної підготовки);
соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством;
професійна підготовка за міжнародними стандартами;
перспектива кар`єрного росту;
можливість підвищення освітнього ступеня вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
Завершення прийому документів на вакансії – 27 серпня 2018 р.
Для отримання будь-якої додаткової інформації щодо конкурсів на посади громадяни можуть звертатися за телефонами (050) 383 99 96; (096) 523 10 90 та за електронною адресою nabir.polic.kg@gmail.com
або звернутися до Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області за адресою: м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 49, каб. 301за телефонами (066) 942 03 77, (068) 870 07 91.
Адреса розташування поліцейської комісії та сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських управління кадрового забезпечення ГУНП в Кіровоградській області: м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41.