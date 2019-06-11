Олександрійський відділ поліції поповниться новими кадрами

Вчора, 10 червня, в ГУНП в Кіровоградській області, було визначено переможців серед кандидатів на вакантні посади.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Кандидати успішно пройшли співбесіду з членами комісій.

Незабаром, Кропивницький відділ поліції поповниться 4 новими дільничними, а Олександрійський відділ, Вільшанське, Новомиргородське та Олександрійське районне відділення – по одному.

Також, у Новоукраїнському, Олександрійському, Маловисківському та Знам’янському відділах, та у Добровеличківському, Бобринецькому і Петрівському відділеннях поповняться ряди і секторів реагування патрульної поліції на одного працівника.

Ізолятори тимчасового тримання поповняться одним новим поліцейським у Світловодську, Долинській, Знам’янці, Благовіщенську та трьома – в Олександрії.

Нові слідчи розпочнуть службу у Кропивницькому, Знам’янському та Олександрійському відділах поліції.

Ряди конвойної служби поповняться поліцейськими у Малій Висці, Олександрії та Знам’янці.

