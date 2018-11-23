Олександрійський відділ поліції потребує поповнення кадрами

Цього тижня розпочався прийом оnline-анкети та документів на вакантні посади поліцейського з обліку та зберігання речових доказів і озброєння в Олександрійському відділенні, інспектора підрозділу моніторингу, поліцейського сектору реагування патрульної поліції та слідчого в Олександрійському відділі поліції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП Кіровоградської області.

Прийом анкет триватиме до 13.12.2018.

Для отримання будь-якої додаткової інформації щодо майбутніх конкурсів на посади в поліції, ви можете звернутися за телефоном (050) 383 99 96, (067) 523 10 90 та електронною адресою nabir.police.kg@gmail.com.