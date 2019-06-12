Олександрійський відділ поліції провів «День відкритих дверей» для маленькіх школярів

Днями, учні 3-4 класів, які нині є вихованцями у літньому таборі при навчально-виховному комплексі загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІ ступенів №17-ліцей відвідали Олександрійського відділу поліції .

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Під час зустрічі, дітлахам розповили про особливості роботи різних підрозділів й продемонстрували спеціальні засоби, які використовують правоохоронці під час несення служби.

Також, поліцейські нагадали школярам про дотримання вимог безпеки під час літнього відпочинку та закликали обов’язково звертатися за допомогою у разі потреби.