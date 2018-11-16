Олександрійський відділ поліції спростував появу маніяка в місті

Днями в соціальних мережах з’явилася інформація, що в Олександрії з’явився маніяк, який здійснює напади на жінок.

Про спробу зґвалтування невідомим чоловіком, був офіційно зафіксований один факт відносно 22-річної жительки нашого міста, який стався 03.11.2018 року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП у Кіровоградській області.

Точні прикмети нападника дівчина запам´ятати не змогла, бо подія сталася у вечірній час та на неосвітленій вулиці.

Тому, фоторобот, який був викладений жителями нашого міста в соцімережах, не має об’єктивний характер.

Повідомлення про випадки зґвалтування в Олександрійський відділ поліції більше не надходило.

Відділ поліції м. Олександрії закликає жителів міста не викликати безпідставну паніку та не викладати в мережах Інтернету не перевірену інформацію.