Військовий комісар Олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату Олександр Балабуха видав наказ про проведення чергового призову на строкову службу. Про це, з посиланням на відповідний документ, повідомило інформаційне видання «Олександрійські новини» у вівторок, 7 березня.

Як зазначається в документі, призов відбудеться з 1 квітня по 31 травня. Повістки будуть направлені чоловікам, яким на час призову виповнилося 18 років. Крім того, до призовної дільниці мають з’явитися особи, що народилися з 1990 по 1998 роки, у яких закінчився строк відстрочки від служби.

У військкоматі попередили, що особи, що ухиляються від проходження служби, будуть нести відповідальність перед законом.