Олександрійський виконком підвищив тариф на опалення альтернативними котельнями

На засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося 1 листопада, було ухвалено рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, що надає ТОВ «Захід-Схід-Енерго» для бюджетних установ та організацій у розмірі 1920,67 грн за 1 гкал (з урахуванням ПДВ), у тому числі на виробництво теплової енергії у розмірі 1830,08 грн за 1 гкал з урахуванням ПДВ. Дане рішення міський голова Степан Цапюк назвав суто технічним. Як зазначалося раніше, вимогу про підняття тарифу висунуло вищезгадане підприємство, котре своїми твердопаливними котельнями (на дровах) в Олександрії опалює п`ять загальноосвітніх навчальних закладів. (Для порівняння: тариф на централізоване опалення КП «Теплокомуненерго», ухвалений виконкомом 14 червня цього року, для бюджетних установ становить наразі 2008,67 грн за 1 Гкал).

На засіданні виконкому розглядалися також ще два питання, які так чи інакше стосуються теплопостачання: ухвалено рішення про приєднання до ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії». Про зміст і походження цієї ініціативи не повідомлялося, лише коротко було зазначено, що приєднання до неї дасть можливість місту залучити грантові кошти на реалізацію проекту з оптимізації системи теплозабезпечення Олександрії і підвищити ефективність використання енергоресурсів.

Інше питання стосувалося дозволу на відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання, виданого раніше за адресою вул. 6 Грудня, 143 і воно також було технічним. (Слід нагадати, що процес відмов жителями міста від централізованого опалення щороку триває, від чого працівники КП «Теплокомуненерго» зовсім не у захваті: наприклад, на одному з попередніх виконкомів було ухвалено рішення про надання дозволу на відключення від мереж ТКЕ цілого багатоквартирного будинку №32 по пр. Будівельників).

Також на засіданні виконкому вирішено нагородити грамотами та одноразовими грошовими виплатами вісьмох працівників культури (викладачі Олександрійської музичної школи, керівники аматорських колективів Палацу культури «Світлопільський») з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначатиметься 9 листопада.