Олександрійський завод прийняв участь у тендері на послуги з ремонту механізмів для «Укрзалізниці»

ТОВ “Олександрійський завод підйомно-транспортного обладнання” подали тендерну пропозицію, щодо послуг з ремонту і технічнічних вантажопідіймальних механізмів вагонних депо.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає регіональна філія “Південна залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.

Так, ТОВ “Олександрійський завод підйомно-транспортного обладнання” запропонували найнижчу ціну на послуги з ремонту серед двох інших учасників.

На даний час, Олександрійський завод чекає рішення замовника на підписання угоди.

Зазначимо, що виконання робіт за умовами тендеру повинні закінчитися до 20 грудня до поточного року.

Очікувана вартість замовнику вартуватиме 1 мільйон 299 тисяч гривень.