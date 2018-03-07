Олександрійський завод забезпечить щитовим устаткуванням атомну електростанцію

Підприємство «Електромеханічний завод «ЕТАЛ»» перемогло в тендері на поставку електричного приладдя та супутніх товарів до електричного обладнання для відокремленого підрозділу «Запорізької атомної електричної станції» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Інформацію про торги опубліковано на сайті публічних закупівель Prozorro.

В тендері взяли участь ТОВ ТЕК ПРОМ, ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» та Олександрійське ТОВ «Електромеханічний завод «ЕТАЛ». Олександрійське підприємство перемогло, запропонувавши ціну нижчу на 30 тисяч гривень, аніж конкуренти, в 900 тисяч гривень.

Відповідно до підписаної угоди, з Олександрії до Енергодару Запорізької області, де і розташована атомна електростанція, до 30 квітня має бути поставлено 25 одиниць щитового устаткування.