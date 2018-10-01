Олександрійський журналіст Руслан Гаврилов потребує допомоги

У автора блогу «Моя Александрия», журналіста Руслана Гаврилова, лікарі діагностували пухлину в правій легені, а простіше говорячи – рак. Про це кореспонденти Голосу Громади дізнались безпосередньо від журналіста.

Планувалось, що в найближчий час він пройде курс хіміотерапії, після якого буде проведено хірургічне втручання. Але, наразі, у автора блогу «Моя Александрия» виникли проблеми з нирками і кишківником, через що хіміотерапію, а відповідно і операцію, довелося відкласти.

Зазначимо, що проблеми зі здоров’ям у блогера почались ще на початку вересня, після чого він звернувся до лікарні. Згодом лікарі на рентгенівському знімку побачили новоутворення в правій легені і він був направлений до обласного онкодиспансера.

Голос Громади звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти журналісту зібрати кошти на дороговартісне лікування.

Номер картки «ПриватБанку» 5168 7427 1340 8619 – Гаврилов Руслан Валерійович.