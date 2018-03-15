Олександрійським бізнесменам, котрі провадять нелегальну діяльність у гаражах загрожує відключення електроенергії

293
Скрін-фото із засідання виконавчого комітету від 15 березня

Таке вирішення проблеми нелегального бізнесу в гаражних кооперативах, розміщених на території міста озвучив міський голова Степан Цапюк сьогодні, під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Зважаючи на вчорашній трагічний випадок у гаражі, де відбувся вибух, в результаті якого постраждав працівник майстерні, міський голова запропонував здійснити перевірку гаражів та з’ясувати, які майстерні працюють без відповідних документів.

Читайте також:  В Олександрії під час розпиття алкоголю чоловік вдарив ножем свого родича

Було також зазначено, що усі підприємці, котрі здійснюють свою діяльність нелегально повинні будуть упродовж місяця привести її у відповідність до законодавства, тобто легалізувати. До тих підприємців, котрі відмовляться легалізувати свій бізнес, міський голова буде звертатися до обленерго з вимогою відключити електропостачання.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ