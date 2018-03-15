Олександрійським бізнесменам, котрі провадять нелегальну діяльність у гаражах загрожує відключення електроенергії

Таке вирішення проблеми нелегального бізнесу в гаражних кооперативах, розміщених на території міста озвучив міський голова Степан Цапюк сьогодні, під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Зважаючи на вчорашній трагічний випадок у гаражі, де відбувся вибух, в результаті якого постраждав працівник майстерні, міський голова запропонував здійснити перевірку гаражів та з’ясувати, які майстерні працюють без відповідних документів.

Було також зазначено, що усі підприємці, котрі здійснюють свою діяльність нелегально повинні будуть упродовж місяця привести її у відповідність до законодавства, тобто легалізувати. До тих підприємців, котрі відмовляться легалізувати свій бізнес, міський голова буде звертатися до обленерго з вимогою відключити електропостачання.