Олександрійським підприємцям скасували дозволи на відключення від тепла, видані 20 років тому і зобов`язали знову підключитися до КП «ТКЕ»

Питання скасування раніше виданих дозволів на відключення від централізованого теплопостачання КП «Теплокомуненерго» розглядав виконавчий комітет Олександрійської міськради на своєму засіданні 21 березня, повідомляє «Голос Громади».

Мова йшла про нежитлові приміщення першого поверху у будинку по пр..Соборному, 5. Як повідомив на засіданні заступник начальника управління житлово-комунального господарства міськради Віталій Бондаренко, ще у листопаді 1998 року суб`єктам господарювання, які користуються даними приміщеннями, на їх прохання були видані дозволи на відключення від теплових внутрішньобудинкових мереж теплопостачання з наданням їм відповідних технічних умов, серед яких – встановлення в приміщеннях автономного опалення, теплоізоляція транзитних ділянок спільних з іншими приміщеннями теплових стояків і перекриттів. Але за повідомленням доповідача, нічого з цих умов підприємці за 20 з половиною років так і не виконали, що, у свою чергу призводило і призводить до розбалансування системи теплопостачання житлового будинку і додаткових тепловитрат, які лягали на плечі інших мешканців будівлі. Як було простіше сказано, ці суб`єкти «грілися за рахунок жителів». Жителі ж, у свою чергу, не стали миритися з таким станом речей і поскаржилися владі міста.

Отже, нинішній виконком своїм рішенням скасував «нафталінове» рішення виконкому зразка 1998 року і зобов`язав КП «Теплокомуненерго» видати нові технічні умови власникам відключених і неопалюваних приміщень на їхнє повторне підключення до системи теплопостачання будинку. А також розпочати нарахування плати за теплопостачання після підключення даних приміщень до тепломережі.

Начебто все справедливо. Але у цій історії принаймні два запитання залишаються без відповіді. Перше:чому про проблему згадали аж через два з гаком десятиліття? Можливо, тому, що жителі будинку досі покірно терпіли додаткове навантаження на їхню кишеню у сенсі оплати за тепло і поскаржилися лише зараз, коли тарифи на нього стали нестерпними? Друге: технічні умови на підключення до мереж заново видати, звісно, не складно. Але як примусити власників відключених приміщень реально до них підключитися? Про це на засіданні не йшлося.