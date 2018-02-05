Олександрійським поліцейським, підозрюваним в отриманні та вимаганні неправомірної вигоди, обрано міру запобіжного заходу

Олександрійським поліцейським, підозрюваним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, Ленінським районним судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 123 тис грн.

Таку інформацію повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.