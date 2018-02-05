Олександрійським поліцейським, підозрюваним в отриманні та вимаганні неправомірної вигоди, обрано міру запобіжного заходу

Олександрійським поліцейським, підозрюваним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, Ленінським районним судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 123 тис грн.
Таку інформацію повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.
Нагадаємо, 30 січня 2018 року в Олександрії за підозрою в отриманні неправомірної вигоди працівники СБУ затримали двох співробітників поліції. “Кошти вони вимагали у місцевого мешканця за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів. За «кришування» його діяльності працівники поліції вимагали щомісячно сплачувати їм по 10 тис грн. Правоохоронцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.