Починаючи з 10 січня 2017 року єпископ Боголеп завітав з візитом до Олександрійської міської ради та Олександрійської райдержадміністрації, щоб привітати голів міста та району зі святом Різдва.

Крім цього, 12 січня єпископ відвідав і Кропивницький, де привітав керівника Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка та міського голову Кропивницького Андрія Райковича.

Разом з Боголепом Кіровоградщиною подорожував вокально-інструментальний колектив Дмитрівської недільної школи, який виконував для посадовців різдвяні композиції.

За матеріалами сайту УПЦ Олександрійської єпархії.