Олександрійським пожежникам за минулу добу довелося гасити три пожежі

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Три пожежі на Олександрійщині сталося за 18 квітня. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Так, бійцям  2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії довелося гасити близько 500 м2 палаючого очерету на відкритій території та 15 м2 паркану приватного домоволодіння

Крім цього пожежникам довелося боротися з двома загораннями сухої трави, одне з яких сталося  на відрізку автодороги Знам’янка – Олександрія де горіло 64 м2 трави,  інше ж загоряння сухої рослинності вже на території міста Олександрія.

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