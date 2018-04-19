Олександрійським пожежникам за минулу добу довелося гасити три пожежі

Три пожежі на Олександрійщині сталося за 18 квітня. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Так, бійцям 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії довелося гасити близько 500 м2 палаючого очерету на відкритій території та 15 м2 паркану приватного домоволодіння

Крім цього пожежникам довелося боротися з двома загораннями сухої трави, одне з яких сталося на відрізку автодороги Знам’янка – Олександрія де горіло 64 м2 трави, інше ж загоряння сухої рослинності вже на території міста Олександрія.