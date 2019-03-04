Олександрійським рятувальникам було спекотно: за минулу добу в місті сталося три пожежі

Вчора, 3 березня, в Олександрії по вулиці Знам’янській пожежники ліквідовували займання домашніх речей в приватному будинку.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС України в Кіровоградській області.

З різницею в годину надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Вільховій. Горіло перекриття та внутрішнє оздоблення стін лазні на території приватного домоволодіння.

Того ж дня по вулиці Г. Сталінграду вогнеборці ліквідували займання 200 м2 очерету.

В усіх випадках травмованих та загиблих немає, причини пожеж встановлюються.