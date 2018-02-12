Олександрійським рятувальникам довелося буксирувати вантажівку

9 лютого олександрійським рятувальникам довелося буксирувати вантажний автомобіль, який з’їхав на узбіччя.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Так у п’ятницю, 9 лютого, о 06:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Олександрія-Кремнчук вантажний автомобіль «Мercedes АТЕGO» потрапив на узбіччя автошляху та не в змозі виїхати самотужки.

Рятувальники пожежно-рятувального загону м. Олександрія допомогли водієві вантажівки та відбускирували автомобіль на безпечну ділянку автошляху.