Олександрійським рятувальникам довелося надавати допомогу комунальникам по розчищенню доріг

Сьогодні, у перший весняний день, Олександрію накрив снігопад, у зв’язку з чим, чимало водіїв авто не змогли самостійно вибратися із снігових заметів, що утворилися на дорогах.

Так, до надання допомоги за період негоди 59 разів залучалися підрозділи УДСНС в Кіровоградській області, зокрема й в Олександрії та районі. Повідомляє прес-служба УДСНС в області. Крім цього, в Олександрії рятувальникам довелося надавати допомогу й комунальним службам по розчищенню дороги.

Наразі в Олександрії частково розчищені дороги, зокрема центральний проспект. На деяких перехрестях не працюють світлофори.

Рух міського транспорту зранку також був забезпечений частково. Так, ранковий рейс за маршрутом № 8, котрий пямує через Байдаківський та Перемозький мікрорайони пасажири цих населених пунктів так і не дочекалися.

Проте на цей час ситуація з рухом міського транспорту стабілізувалася.