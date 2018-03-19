Олександрійським рятувальникам довелося витягати із заметів вантажівку та допомагати комунальникам

У зв’язку з погіршенням погодних умов протягом 18-19 березня рятувальникам довелося надавати допомогу автівкам, які потрапили у складну ситуацію.

За повідомленням прес-служби УДСНС в Кіровоградській області, 36 разів бійці Управління ДСНС в області виїжджали на вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг, при цьому вилучено 44 одиниці техніки, з них: 19 вантажних, 24 легкових та 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. При цьому надано допомогу 77 громадянам, які перебували у цих транспортних засобах.

Окрім цього, рятувальники надавали допомогу комунальним службам в Олександрії по розчищенню снігу. Як повідомляє прес-служба міської ради, до робіт було залучено 9 одиниць техніки комунальних служб. Наразі снігоочисні роботи тривають. Жителі приватного сектору і власники магазинів, офісів також активно розчищають прилеглі до своїх будівель території. За інформацією управління економіки, станом на 8 годину всі автобуси вийшли на рейси, крім автобуса №6 через технічні причини.