Аби сприяти становленню професійних інтересів молодих людей, орієнтуванню їх на професійне самовизначення, формуванню позитивного ставлення до робітничих професій та підвищенню мотивації до оволодіння тими професіями, які актуальні на ринку праці, для учнів Олександрійського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 15 фахівцем Олександрійського центру зайнятості проведено профорієнтаційні заходи.

Як повідомила кореспондентам Голосу Громади провідний фахівець з профорієнтації Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Клочко, під час уроку «Я у світі професій» спеціаліст центру зайнятості з учнями обговорили поняття «професія» і «спеціальність», «кваліфікація», «посада»; визначили типові помилки при виборі професії; склали формулу усвідомленого вибору професії та обговорили професійні плани на майбутнє зі школярами. А барометр професій допоміг з’ясувати стан та перспективи ринку праці регіону.

Під час інтерактивного заходу через гру та спілкування учні розширили знання про професії та активно відпочили. Без уваги не залишили «Профорієнтаційний термінал» – анімаційного помічника, за допомогою якого учні мають можливість дізнатися про світ професій, перспективи ринку праці, основи трудового законодавства, історичні події, про професійну кар’єру відомих в Україні та світі людей, багато іншої корисної та пізнавальної інформації.

У результаті проведеного заходу його учасники дійшли до висновку, що профорієнтаційна робота в школах має бути невід’ємним компонентом програми навчання та виховання. А тому тільки спільними зусиллями усіх зацікавлених сторін можна вирішувати питання працевлаштування молоді та сприяти підвищенню мотивації учнівської молоді до опанування робітничих професій відповідно до вимог та потреб місцевого ринку праці.