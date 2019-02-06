Олександрійським водіям потрібно знати про нововведення для транспортних засобів

Нещодавно Кабмін прийняв постанову про радіочастотну ідентифікацію проходження техконтролю транспортом.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Корупція.
Водіям транспортних засобів потрібно буде на вітровому склі клеїти таку собі мітку. З її допомогою спецпристрої зможуть автоматично зчитувати інформацію про технічний стан автомобіля.
Дана постанова набирає чинності через 3 місяці після публікації. Суб’єкти, які вже отримали бланки для обов’язкового технічного контролю (ВТК) транспортних засобів, можуть їх використовувати.
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В обов’язковому порядку технічного огляду підлягають такі види автомобілів:
- таксі,
- автобуси,
- вантажні автомобілі,
- легкові автомобілі та автомобілі усіх типів, що перевозять небезпечні вантажі,
- легкові автомобілі, що належать юридичним особам і фізичним особам-підприємцям і використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання доходу,
- пікапи, фургони та причепи.