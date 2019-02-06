Олександрійським водіям потрібно знати про нововведення для транспортних засобів

Нещодавно Кабмін прийняв постанову про радіочастотну ідентифікацію проходження техконтролю транспортом.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Корупція.

Водіям транспортних засобів потрібно буде на вітровому склі клеїти таку собі мітку. З її допомогою спецпристрої зможуть автоматично зчитувати інформацію про технічний стан автомобіля.

Дана постанова набирає чинності через 3 місяці після публікації. Суб’єкти, які вже отримали бланки для обов’язкового технічного контролю (ВТК) транспортних засобів, можуть їх використовувати.

В обов’язковому порядку технічного огляду підлягають такі види автомобілів: