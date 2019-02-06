Олександрійським водіям потрібно знати про нововведення для транспортних засобів

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Нещодавно Кабмін прийняв постанову про радіочастотну ідентифікацію проходження техконтролю транспортом.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Корупція.

Водіям транспортних засобів потрібно буде на вітровому склі клеїти таку собі мітку. З її допомогою спецпристрої зможуть автоматично зчитувати інформацію про технічний стан автомобіля.

Дана постанова набирає чинності через 3 місяці після публікації. Суб’єкти, які вже отримали бланки для обов’язкового технічного контролю (ВТК) транспортних засобів, можуть їх використовувати.

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В обов’язковому порядку технічного огляду підлягають такі види автомобілів:

  • таксі,
  • автобуси,
  • вантажні автомобілі,
  • легкові автомобілі та автомобілі усіх типів, що перевозять небезпечні вантажі,
  • легкові автомобілі, що належать юридичним особам і фізичним особам-підприємцям і використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання доходу,
  • пікапи, фургони та причепи.

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