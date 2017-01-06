У зв’язку із значним погіршенням погодних умов на Кіровоградщині ухвалили рішення про обмеження та заборону руху транспортних засобів, в тому числі і в Олександрії. Про це інформує прес-служба Кіровоградської ОДА.

Як раніше повідомляли кореспонденти Голосу Громади, вранці рятувальники області оголосили на Кіровоградщині штормове попередження у зв’язку з тим, що на території області очікуються складні погодні умови: сильний сніг, місцями дуже сильний, сильна хуртовина.

Сьогодні ж, 6 грудня, на засіданні обласного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про обмеження із 12 години руху для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської області.

У зв’язку із очікуванням подальшого погіршення погодних умов із 15.00 буде введено заборону на виїзд всіх категорій транспортних засобів на автодорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської області.

Із 10 години введено заборону на виїзд та в’їзд всіх категорій транспортних засобів на автодорогах загального користування державного та місцевого значення Одеської та Миколаївської областей.