Олександрійським злісним неплатникам аліментів призначено покарання

В Олександрії 20 злісних неплатників аліментів притягнули до адміністративної відповідальності.

Станом на 13.02.2019 в Олександрійському міськрайонному суді перебуває на розгляді 27 протоколів про адміністративні правопорушення за ухилення від сплати аліментів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку начальника Олександрійського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Кіровоградській області Віталія Кошеленка у Facebook.

Наразі 20 злісних неплатників аліментів було притягнуто до адмінвідповідальності та призначено покарання у вигляді суспільно корисних робіт, які неплатники відбувають в КП «Благоустрій», КП «Ритуал» та при Головківській сільській раді.