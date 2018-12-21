Олександрійці, будьте обережні! На Кіровоградщині нова хвиля шахрайств

Зафіксовані непоодинокі випадки телефонних дзвінків від шахраїв, які вимагають грошей від імені податківців.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління фіскальної служби в Кіровоградській області.

Незаконні вимоги висуваються до суб’єктів господарювання Світловодського району Кіровоградської області від імені начальника Світловодської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області Андрія Лапи.

Керівництво відомства просить жителів Кіровоградщини у разі надходження дзвінків від імені керівництва та працівників Світловодської податкової інспекції з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог повідомляти про це за телефоном (0522) 36-69-44.