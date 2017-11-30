Олександрійці будуть сплачувати менше за воду

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З 16 грудня в дію вступають нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення. Таку інформацію опубліковано на сайті ОКВП “Дніпро-Кіровоград” сьогодні, 30 листопада.

“Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 02.11.2017 р. № 1344 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року №2868» ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з 16 грудня 2017 року вводить в дію тарифи: – на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) в розмірі 10,98 грн./м3 з ПДВ; – на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в розмірі 9,816 грн./м3 з ПДВ” – йдеться у повідомленні.

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Відповідно до зазначеного розрахунку тариф на холодну воду зменшиться на 24 копійки.

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