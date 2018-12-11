Олександрійці готуються до святкування Нового року

Останній місяць року завжди метушливий – хочеться все встигнути зробити, завершити всі справи, підготуватися до свята, купити подарунки тощо.

Саме в цей період в усіх дитячих садках, школах та інших навчальних закладах проходять новорічні вогники, а батьки, у яких є маленькі діти роблять все для створення справжньої новорічної казки та чарівництва.

Напередодні новорічних свят серед олександрійців мають попит послуги з прокату новорічних костюмів, організації новорічних заходів, новорічних поздоровлень, проведення корпоративів, виготовлення новорічних подарунків та їх упакування, фото й відео знімання, виклик додому Діда Мороза зі Снігуронькою та інше.

В Олександрії та області працюють підприємці та організації з надання даних послуг з різним рівнем цін, серед яких можна обрати відповідних, які допоможуть зробити Новорічне свято справжнім та незабутнім.