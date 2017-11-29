Олександрійці мають змогу поспілкуватися з радником Міністра внутрішніх справ

Завтра, 30 листопада, з 11.00 до 12.00 радник Міністра, Голова Громадської ради при МВС України Володимир Мартиненко проводитиме особистий прийом громадян за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Чміленка, 41, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Як зазначає прес-служба відомства, бажаючим поспілкуватися з радником Міністра необхідно попередньо зареєструватися. Реєстрація проводиться сьогодні, 29 листопада, до 18.00 за телефоном: (0522) 39-73-97, або у приймальні громадян в ГУНП області за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 41.