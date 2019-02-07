Олександрійці мають змогу поїхати до Ізраїлю на офіційну роботу без посередників у сфері будівництва

Офіційна робота на ринку праці Держави Ізраїль: опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур – актуальні професії.

Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників України на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

Опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур – професії зараз актуальні на ринку праці Держави Ізраїль.

З 10 грудня минулого року підтримку уряду Держави Ізраїль у тимчасовому працевлаштуванні українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль надає громадська організація «Велика Ідея».

ГО «Велика Ідея» здійснює логістику в проведенні інформаційних кампаній про тимчасове працевлаштування українських працівників та інформаційно-заохочувальну діяльність.

Також громадська організація забезпечує роботу інформаційної лінії та надає інформаційно-консультаційні послуги про умови участі в програмі за телефонами (099)/ (093)/ (097) 20-25-588.

З інформацією щодо умов працевлаштування зацікавлені особи можуть ознайомитися на сайті організації, а також на її офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram.

Кого зацікавила дана інформація, пропонуємо Вам переглянути відеоролики, в яких громадяни України, які вже працюють в Держави Ізраїль відповідно до згаданої угоди, діляться своїми враженнями.