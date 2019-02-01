Олександрійці можуть безкоштовно опанувати рідкісні професії коваля, бондаря та вишивальниці

За допомогою служби зайнятості можна безкоштовно здобути не лише звичні робітничі професії, а й рідкісні, яким навчають у дуже обмеженому переліку навчальних закладів України.

Зокрема, згідно з мапою спеціалізацій (ліцензії ЦПТО ДСЗ за ВЕД) можна стати виноградарем, рибоводом, в’язальником трикотажних виробів і полотна, вишивальником, ковалем ручного кування, бондарем, квіткарем, взуттьовиком та виробником художніх виробів з лози.

Служби зайнятості Кіровоградщини має змогу організувати професійне навчання для безробітних безпосередньо у роботодавця на підприємстві, а також як у навчальних закладах Кіровоградської області, так і за її межами.

Якщо Ви бажаєте отримати гідну роботу, знайти стабільність у своєму житті, відчути себе успішним – скористайтеся можливістю отримати це через якісне професійне навчання в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

В Україні функціонують 11 ЦПТО ДСЗ, які приймають слухачів з усіх регіонів.Широкий діапазон освітніх послуг, що надають ЦПТО ДСЗ, забезпечать не тільки Ваш професійний розвиток, а й дозволять набути додаткових компетенцій, що сприяють успішному працевлаштуванню.

Таким чином, якщо Ви бажаєте здобути рідкісну або ж затребувану на ринку працю професію, звертайтеся до будь-якого міськрайонного центру зайнятості або філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.

