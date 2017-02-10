Олександрійці можуть отримати водійське посвідчення міжнародного зразка

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З 9 лютого у територіальних сервісних центрах МВС можна отримати міжнародне посвідчення водія. Про це йдеться на сторінці відомствa у Фейсбук.

Таке посвідчення важливе для громадян України, які працюють за кордоном або тимчасово проживають поза Україною, а також які збираються подорожувати автотранспортом. Завдяки ньому розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами. Міжнaродне посвідчення водія видaється нa місці, без склaдaння іспитів нa підстaві нaціонaльного посвідчення водія, терміном дії нa 3 роки. Вaртість послуги стaновитиме 34 грн 16 копійок.

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Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації та надати наступні документи:
– пред’явити адміністратору на місці оригінал національного посвідчення водія;
– паспорт громадянина України;
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
– фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.

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За додатковою інформацією олександрійцям можна звернутися до сервісного центру у м. Кропивницький, вул. Ю. Бутусова, 22. Телефон для довідок +38 (0522)35-75-60

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