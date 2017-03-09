Олександрійці можуть придбати байки, мотоцикли та мопеди на інтернет-торгах

Прес-служба Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області пропонує жителям Кіровоградщини взяти участь в торгах за право на власність арештованим державними виконавцями майном. Аукціон проводить ДП «СЕТАМ».

Наразі на реалізації перебуває велика кількість байків, мотоциклів, скутерів та мопедів конфіскованих у боржників за рішенням суду.

Вартість арештованого майна варіюється від 2 – ох до 10 тис. грн. в залежності від стану майна.

Придбати майно можна на електронних торгах для участі у яких необхідно лише пройти процедуру реєстрації на веб-сайті Система електронних торгів арештованим майном, подати заявку на участь в електронних торгах через особистий кабінет учасника торгів за кожним лотом окремо та сплатити гарантійний внесок на рахунок Організатора у розмірі 5 % від стартової ціни лота. Докладна інструкція щодо порядку реєстрації та участі у торгах розміщена на Веб-сайті СЕТАМ.