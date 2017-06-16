У вівторок, 20 червня, в актовій залі ім.Д.І.Чижевського (вул. Велика Перспективна, 24) в рамках Всеукраїнського туру громадської організації «Центр UA» відбудеться зустріч з представниками місцевої влади, ОТГ, медичної спільноти, громадських організацій та Міністерства охорони здоров’я зберуться для публічного обговорення затребуваних реформ і першочергових змін у регіоні та Україні.

Всеукраїнський тур «ЗміниТИ: взаємодія заради змін» відбувається, щоб почути та зібрати позиції представників найактивніших спільнот в усіх регіонах України для розробки системних і незворотних змін. Залучення до процесу розробки і прийняття рішень громадян, які будуть втілювати реформи на місцях, сприятиме формулюванню очікувань до змін у громаді та країні, а також співпраці один з одним та владою з вимогою враховувати спільні інтереси.

На зустрічі будуть обговорені питання впровадження реформ в системі охорони здоров’я на рівні міст та ОТГ, а також як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні гроші та інші.

Серед учасників обговорень, які завітають до Кропивницького, організатори заходу зазначають голову ГО «Центра UA» Олега Рибачука, експерта з медичної реформи Реанімаційного пакету реформ Олександра Ябчанка, лідера напрямку «Контроль публічних фінансів» Центру UA Андрія Андрушків, а також не незваного заступника міністра охорони здоровя.

Програма Туру в Кропивницькому:

12:00 – 12:30 – реєстрація, вітальна кава

12:30 – 13:00 – презентація туру та обговорення системних змін

13:00 – 14:30 – паралельні публічні консультації:

– з представниками медичної спільноти щодо реформи сфери охорони здоров’я (актова зала Обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського);

– з представниками політичних сил, журналістами, політологами, активістами та представниками органів самоврядування щодо доступу до політики та доступу до прийняття рішень (3 поверх, відділ читальних залів Обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського).

Для реєстрації в подіях заповніть форму – goo.gl/tQpd0z.