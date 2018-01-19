Олександрійці можуть виграти 16 тис грн, взявши участь у конкурсі

Взяти участь у конкурсі з наповнення вільного ілюстрованого он-лайн путівника довідковою інформацією про подорожі “Підтримай Вікімандри українською” пропонують усім бажаючим з 1 до 28 лютого.

Вікімандри – це один із проектів Вікімедіа, найвідомішим проектом якого є всесвітньо відома вільна енциклопедія Вікіпедія. За завданням конкурсанти мають створювати та покращувати матеріали у Вікімандрах українською мовою, а також створювати нові статті про Україну іноземними мовами. Для цього учасникові необхідно зареєструватися у Вікіпроектах (зробити це можна за посиланням у правому верхньому куті).

Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Як зазначають організатори, призовий фонд конкурсу складає 16 тисяч гривень. Головний приз – туристична поїздка в межах України. Призи за 2-10 місця у загальному заліку – сертифікати в он-лайн магазинах на туристичне приладдя тощо.