Олександрійці не зможуть користуватися одним із сервісів “Приватбанку”

В прес-службі “Приватбанку” повідомляють, що банк закриває сервіс iPay.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт банківської установи.

Завдяки даному сервісу малий та середній бізнес мали змогу приймати безконтактні платежі з банківських карток за допомогою смартфонів.

Сервіс iPay мають намір закрити 28 червня поточного, пояснюючи, що сервіс має низький попит серед користувачів.

Однак, натомість Приватбанк запустить альтернативний сервіс під назвою miniPOS, який полягає у роботі міні-терміналів з смартфонами й планшетами. Оплати з його допомогою захищені PIN-кодом.

Сервіс працюватиме по Bluetooth й розрахуватися можливо буде всіма видами банківських карт.