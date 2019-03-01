Олександрійці не зможуть користуватися одним із сервісів “Приватбанку”

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В прес-службі “Приватбанку” повідомляють, що банк закриває сервіс iPay.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт банківської установи.

Завдяки даному сервісу малий та середній бізнес мали змогу приймати безконтактні платежі з банківських карток за допомогою смартфонів.

Сервіс iPay мають намір закрити 28 червня поточного, пояснюючи, що сервіс має низький попит серед користувачів.

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Однак, натомість Приватбанк запустить альтернативний сервіс під назвою miniPOS, який полягає у роботі міні-терміналів з смартфонами й планшетами. Оплати з його допомогою захищені PIN-кодом.

Сервіс працюватиме по Bluetooth й розрахуватися можливо буде всіма видами банківських карт.

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