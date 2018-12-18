Олександрійці не зможуть розрахуватися новою банкнотою номіналом 100 гривень

Національний банк України 17 грудня 2018 року випустив сувенірну неплатіжну банкноту номіналом «Сто гривень».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національного банку України.

Дана банкнота відтворює дизайн української банкноти введеної в обіг 17 жовтня 1918 року й створена з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.

Сувенірна 100-гривнева банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення тризуба). Її розміри: 80×170 мм. Тираж сувенірної банкноти – 100 000 штук (зокрема 50 000 штук у сувенірному пакуванні).

Над створенням дизайну сувенірної банкноти працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Придбати сувенірну банкноту “Сто гривень”, яка не є платіжним засобом, можна в пунктах продажу: відділу касових операцій та реалізації нумізматичної продукції, відділів грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України в регіонах, банків-дистриб’юторів.

