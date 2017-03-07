119 учнів олександрійських навчально-виховних закладів (НВЗ) здобули призові місця на обласних олімпіадах з різних навчальних дисциплін. Про це повідомила прес-служба Олександрійської міської ради у понеділок, 6 березня.

Загалом, 192 юних олександрійця взяли участь у третьому (обласному) етапі учнівських олімпіад. Тобто, 62% учасників з Олександрії посіли призові місця.

12 школярів здобули право виступити на четвертому (всеукраїнському) етапі конкурсів: п’ятеро представників Олександрійського колегіуму, троє — ліцею інформаційних технологій, двоє — із ЗНЗ №9, по одному — з гімназії ім. Т.Г. Шевченка та НВК ЗНЗ №19.