Олександрійці отримали унікальну можливість ознайомитися з роботами художника, іконотворця Олександра Охапкіна

Олександрійці отримали чудову нагоду ознайомитися з живописними роботами нашого земляка, художника, іконотворця Олександра Охапкіна, персональна виставка якого відкрилася в Центральній міській бібліотеці ім. О.Пушкіна.

Цю урочистість не могли пропустити олександрійці, які цінують мистецтво – художники, педагоги, активні читачі бібліотек, студенти та учні.

«Дзвонять дзвони Великодні» – такою є тема виставки, організованої працівниками бібліотеки.

І вони підійшли до проведення заходу творчо і з натхненням, як того і вимагала його тематика.

Представляючи художника, працівники цього храму культури підготували біографічну розповідь про митця та ознайомили присутніх з книжковою виставкою «Храм душі, де мої святощі».

У свою чергу, Олександр Охапкін, спілкуючись з шанувальниками його мистецтва, поділився деякими секретами джерел свого натхнення і творчих задумів.

Декілька слів про автора виставки. О.Охапкін народився 1962 року в Житомирі. Фахову освіту отримав у Дніпропетровському художньому училищі у 1982 р., після чого два роки працював вчителем у дитячій художній школі Олександрії.

У 1984 р. вступив на факультет живопису Київського державного художнього інституту, який закінчив у 1990 році, після чого повернувся до нашого міста і продовжив працювати вчителем у дитячій художній школі. Водночас виконував замовлення для новозбудованих церков з написання ікон та розпису інтер`єрів.

Картини художника експонувалися на багатьох виставках не лише в Україні, й у Парижі, Римі, його картини зберігаються у приватних колекціях Німеччини, Франції, США, Канади, Польщі, Італії та інших країн.

Його картини-ікони написані у незвичайному стилі: перше, що впадає у вічі, це надзвичайно висока техніка письма, теплота, проникливість і реалістичність біблійних образів – тісний сплав вічних духовних цінностей і сьогодення. Втім, відвідувачі можуть самі у цьому переконатися: виставка працюватиме до 15 квітня, вул.Г.Усика, 41, бібліотека ім. О.Пушкіна.